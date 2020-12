10/12 ©Getty

In Alto Adige all'inizio della prossima settimana l'Azienda sanitaria altoatesina avvierà un progetto pilota in due scuole elementari: il cosiddetto "test antigenico della saliva" ha lo scopo di rilevare il virus nei bambini. Il tutto avverrà sotto la supervisione dell'Istituto Spallanzani e in collaborazione con l'Ospedale San Camillo di Roma. Le scuole in questione sono l'elementare in lingua tedesca di Chiusa e l'elementare in lingua italiana San Filippo Neri di Bolzano