Il leader di Italia Viva ha postato su Facebook un messaggio che ieri ha indirizzato al premier. Tra i vari punti prioritari indicati ha elencato il Recovery, la task force e il Mes. “Parliamo di cose serie e progetti. Vogliamo dare una mano sui contenuti. I nostri ministri sono pronti a dimettersi domani, se serve”, ha scritto

Non si organizzano task force con poteri sostitutivi al governo, non si chiede al cdm di approvare un documento all'ultimo momento, il Mes va utilizzato e serve un piano ambientale serio anche sfidando i sindaci sui progetti di trasformazione urbana. Sono questi alcuni dei punti prioritari indicati da Matteo Renzi a Giuseppe Conte in un lunga messaggio reso pubblico dal leader di Italia Viva su Facebook. Nella lettera si definisce il piano per il Recovery come un collage di buone intenzioni senz'anima. Renzi si chiede inoltre che fine abbia fatto il documento Colao e attacca sul piano shock infrastrutturale approvato solo a parole e sulla questione dei servizi segreti.

Renzi a Conte: non parlo di rimpasti, ministre Iv pronte lasciare leggi anche Recovery, Renzi: "Pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro" Renzi ha postato "per trasparenza totale” la lettera che ha inviato ieri al Presidente del Consiglio. “È molto lunga, lo so. Ma almeno si capisce che parliamo di cose serie, non di rimpasti”. La missiva inizia così: "Caro presidente, in questi giorni il racconto fatto dal Palazzo dice che ‘quelli di Italia Viva’ vogliono le poltrone. È il populismo applicato alla comunicazione. Ma è soprattutto una grande bugia. Noi, Presidente, vogliamo dare una mano sui contenuti. Perché in discussione sono le idee, non gli incarichi di governo. Teresa, Elena, Ivan - che hanno lavorato bene su agricoltura, famiglie e politiche di genere, export - sono pronti a dimettersi domani, se serve. Noi infatti non concepiamo la politica come occupazione di posti. Non tiriamo a campare, vogliamo cambiare. Non ci basta uno strapuntino, vogliamo la politica".

Lettera Renzi a Conte: no task force, sì a Mes, ora progetti

leggi anche Conte, incontro con Renzi giovedì: "Governo rema in unica direzione" “Noi Ti abbiamo detto in Parlamento - scrive tra l'altro Renzi a Conte - che quando un Paese può spendere 209 miliardi di euro non si organizzano task force cui dare poteri sostitutivi rispetto al Governo. Non si scambia una sessione del Parlamento con una diretta Facebook. Non si chiede al Consiglio dei Ministri di approvare un documento condiviso all'ultimo momento. Perché questi duecento miliardi di sono l'ultima chance che abbiamo”. Sul Mes Renzi attacca: “Questo rifiuto ideologico mi appare ogni giorno più incomprensibile”. E sulla maggioranza di governo aggiunge: “Ti abbiamo detto, caro Presidente, che abbiamo fatto un Governo per evitare i pieni poteri a Salvini. Non li affideremo a altri. L'insistenza con cui non ti apri a un confronto di maggioranza sul ruolo dell'Autorità Delegata è inspiegabile. L'intelligence appartiene a tutti, non è la struttura privata di qualcuno: per questo Ti chiediamo di indicare un nome autorevole per gestire questo settore. Io mi sono avvalso della collaborazione istituzionale di Minniti, Monti ha lavorato con De Gennaro, Berlusconi con Letta: tu non puoi lavorare con te stesso anche in questo settore, conclude la missiva”.