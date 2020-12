L’appuntamento, nell’ambito della verifica di governo, era fissato per le 13 a Palazzo Chigi ma Italia Viva ha chiesto di spostarlo: ufficialmente perché la ministra Bellanova è a Bruxelles per impegni europei, secondo alcuni per permettere a Renzi di ridefinire la strategia. Il leader di Iv: “Diremo la nostra al premier con un documento scritto appena ci sarà occasione di incontrarci. Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone”

È stato rinviato l’atteso incontro tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte. Il vertice, previsto per le 13 di oggi a Palazzo Chigi, slitta a mercoledì, giovedì o venerdì. È stata Italia Viva, in mattinata, a chiedere al presidente del Consiglio di spostare l’incontro. Ufficialmente, il rinvio è dovuto all’assenza della ministra Teresa Bellanova: è impegnata a Bruxelles per il Consiglio dei ministri dell’Agricoltura europei. Ma, secondo alcuni, la mossa serve al leader di Iv Renzi per prendere tempo e ridefinire la sua strategia nei confronti di Conte. Soprattutto dopo gli incontri di ieri tra il premier e le delegazioni del Movimento 5 Stelle e del Pd. Fonti di Italia Viva non hanno comunicato la nuova data dell’incontro, hanno solo fatto sapere che si terrà al rientro della ministra. Intanto, Renzi ha spiegato che durante l’incontro consegnerà al premier un documento scritto e che le ministre “sono pronte a rimettere il mandato, se serve”.

Le tensioni tra Renzi e Conte leggi anche Conte avvia la verifica di governo: incontro con Pd e M5S L’incontro tra Conte e Renzi, insieme alla delegazione di Iv, era stato fissato nell’ambito della verifica di governo. Ieri, negli appuntamenti che il premier ha avuto con M5S e Pd, ha perso quota l'ipotesi rimpasto. Secondo alcuni, Renzi starebbe ora prendendo tempo nell’attesa di decidere cosa fare. “Non mi va di andare a Chigi senza la capodelegazione perché questa discussione non è un fatto personale e allo stesso tempo non mi sembra logico che un ministro salti un appuntamento europeo importante”, avrebbe detto invece l’ex premier ai suoi, secondo Repubblica. I rapporti tra il presidente del Consiglio e il leader di Iv, nel frattempo, rimangono tesi. In particolare, Renzi è stato critico nei confronti della gestione della crisi legata al coronavirus e riguardo alle ipotesi di governance del Recovery plan. I dubbi dell’ex premier, in particolare, riguardano la task force di sei supermanager a cui affidare la supervisione tecnica dell'attuazione dei progetti: teme che in questo modo si possano esautorare le funzioni e il ruolo dello Stato. Secondo quanto scritto da Repubblica, Renzi avrebbe detto alla sua squadra che pretende da Conte un chiarimento sulle modalità con cui intende andare avanti: un chiarimento in Parlamento o sarebbe pronto a staccare la spina entro la fine dell'anno.