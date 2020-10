Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì 5 ottobre. Per il ballottaggio al comune di Bolzano si voterà solo oggi dalle 7 alle 21. Oltre a Bolzano, sono sette i capoluoghi di provincia in cui si vota: Reggio Calabria, Matera, Lecco, Crotone, Chieti, Andria, Arezzo. In Sicilia primo turno per 61 comuni