Domenica 4 e lunedì 5 ottobre gli elettori della città calabrese saranno nuovamente chiamati alle urne dopo il primo turno del 20 e del 21 settembre. Per la carica di primo cittadino si sfidano l'uscente Giuseppe Falcomatà del centrosinistra e Antonino Minicuci del centrodestra

Com'è andata al primo turno

Al primo turno delle Comunali, il 20 e 21 settembre, nessun candidato sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e per questo c'è bisogno del ballottaggio. In corsa sono rimasti Falcomatà e Minicuci. Giuseppe Falcomatà, primo cittadino uscente e candidato del centrosinistra (oltre a Pd e Italia viva, lo sostengono altre nove liste), al primo turno ha ottenuto il 37,17% delle preferenze. Antonino Minicuci, candidato del centrodestra (sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cambiamo con Toti e altre 6 liste), si è fermato al 33,69% dei voti. I candidati alla poltrona di sindaco erano nove. L'affluenza è stata del 67,03% (COME SONO ANDATE LE COMUNALI).