Domenica 4 e lunedì 5 ottobre si torna alle urne ad Andria per il ballottaggio delle elezioni comunali che decreterà il nuovo sindaco della città pugliese. Sono rimasti in corsa, dopo il primo turno , Giovanna Bruno del centrosinistra e Michele Coratella del M5s ( LA MAPPA ELETTORALE DI ANDRIA - LE CITTÀ AL BALLOTTAGGIO - LO SPECIALE ELEZIONI ).

Com'è andata al primo turno

leggi anche

Risultati elezioni comunali Andria 2020, si va al ballottaggio

Il 20 e il 21 settembre, gli elettori della città pugliese sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino e per rinnovare il Consiglio comunale, dopo il traghettamento del commissario Gaetano Tufariello in seguito alle dimissioni del sindaco Nicola Giorgino nel 2019. Giovanna Bruno del centrosinistra ha ottenuto il 38,1% dei voti. Alle sue spalle Michele Coratella del M5s, che col 20,74% delle preferenze l'ha spuntata per un soffio su Antonio Scamarcio del centrodestra, che ha avuto il 20,41%. L'affluenza è stata del 66,08%.