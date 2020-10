A Matera si riaprono i seggi elettorali per scegliere al ballottaggio chi sostituirà Raffaello De Ruggieri alla guida della città. Per la carica di sindaco si sfidano il candidato del centrodestra Rocco Luigi Sassone e quello del M5S Domenico Bennardi. I cittadini possono votare domenica 4 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 5, dalle 7 alle 15 ( TUTTI I BALLOTTAGGI: FOTO - LO SPECIALE ELEZIONI - L'ESITO A MATERA DEL PRIMO TURNO - LA MAPPA ELETTORALE DI MATERA ).

Come è andata al primo turno

Alle elezioni del 20 e 21 settembre, Rocco Luigi Sassone (sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo Matera, Matera patrimonio comune e Matera sempre insieme) ha ricevuto il 30,4% dei consensi, ma il candidato del centrodestra non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta. Al ballottaggio contro di lui c'è Domenico Bennardi del M5S (sostenuto anche da Europa Verde-Psi, Matera 3.0 – uniti con Bennardi Sindaco e Volt) che ha conquistato, al primo turno, il 27,47% dei voti. Escluso dal ballottaggio il candidato del centrosinistra Giovanni Schiuma, fermo al 19,87%. L'affluenza è stata del 70,91%. In corsa c'erano in tutto sei candidati. Matera è stata una delle oltre 900 città in cui, oltre al referendum sul taglio dei parlamentari, a fine settembre si sono tenute anche le elezioni comunali (COME SONO ANDATE LE COMUNALI).