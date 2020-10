Come è andata al primo turno

Al primo turno, che si è tenuto il 20 e 21 settembre, l'uscente Caramaschi ha ottenuto il 34% e Zanin il 33,1% dei voti. Erano dieci, in totale, gli aspiranti sindaco. L'affluenza è stata del 60,6%. Il capoluogo altoatesino è stata una delle oltre 900 città dove, oltre che per il referendum sul taglio dei parlamentari, i cittadini a fine settembre hanno votato anche per le Comunali (COME SONO ANDATE LE COMUNALI).