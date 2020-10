Come è andata al primo turno

Alle elezioni del 20 e 21 settembre, Antonio Manica ha ricevuto il 41,6% dei consensi, ma il candidato del centrodestra non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta. Al ballottaggio contro di lui c'è Vincenzo Voce che ha conquistato, al primo turno, il 36,22% dei voti. L'affluenza è stata del 67,64%. In corsa c'erano quattro candidati: restano fuori dal secondo turno Danilo Arcuri del centrosinistra e Andrea Correggia del M5S. Crotone è stata una delle oltre 900 città in cui, oltre al referendum sul taglio dei parlamentari, a fine settembre si sono tenute anche le elezioni comunali (COME SONO ANDATE LE COMUNALI).