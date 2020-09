Comincia alle 9 a Crotone lo spoglio delle schede per l’elezione del nuovo sindaco. Conclusa la fase di voto del 20 e 21 settembre, ora si attende di conoscere i nomi del primo cittadino e dei componenti del consiglio comunale. Quattro i candidati a sindaco nella città calabrese, 20 le liste in corsa per questa tornata di elezioni amministrative. Oltre che a Crotone, le elezioni comunali si sono tenute in più di 900 città, in concomitanza con il referendum sul taglio dei parlamentari (LA MAPPA ELETTORALE DI CROTONE - LO SPECIALE ELEZIONI).