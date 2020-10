Nella città altoatesina solo una giornata di voto per il ballottaggio. Alla chiusura dei seggi cominciano le operazioni di scrutinio. I cittadini sono stati chiamati di nuovo alle urne per scegliere il sindaco dopo che al primo turno nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Renzo Caramaschi del centrosinistra e Roberto Zanin del centrodestra

Attesa a Bolzano per conoscere il nome del nuovo sindaco. Le operazioni di spoglio inizieranno alle 21, dopo la chiusura dei seggi. Nella città altoatesina il ballottaggio si svolge in una sola giornata. Al primo turno delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre nessuno dei 10 candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta, per questa ragione i cittadini sono stati chiamati di nuovo al voto per il ballottaggio. In corsa ci sono il primo cittadino uscente Renzo Caramaschi del centrosinistra e Roberto Zanin, del centrodestra. (LO SPECIALE ELEZIONI - L'ESITO A BOLZANO DEL PRIMO TURNO - LA MAPPA ELETTORALE DI BOLZANO)