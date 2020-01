Urne chiuse a Bologna, dove i cittadini sono stati chiamati al voto per le elezioni regionali in Emilia-Romagna (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA - I CANDIDATI - LO SPECIALE REGIONALI). Subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23, nel capoluogo - come in tutta la regione - sono iniziate le operazioni di scrutinio.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale segui il widget a fondo pagina

I candidati

Sono sette i candidati che domenica 26 gennaio, in contemporanea con le elezioni regionali in Calabria, si sono sfidati per la presidenza dell'Emilia-Romagna. A contendersi la carica di presidente ci sono il governatore uscente Stefano Bonaccini, schierato dal centrosinistra; Lucia Borgonzoni, appoggiata dal centrodestra compatto; Simone Benini, sostenuto dal Movimento 5 Stelle; Stefano Lugli per L’Altra Emilia-Romagna; Marta Collot di Potere al Popolo; Laura Bergamini con il Partito Comunista; Domenico Battaglia per il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità.

L’affluenza

Alle ore 12 l’affluenza a Bologna, capoluogo dell'Emilia-Romagna, è stata del 24,76% (era stata del 12,57% nel 2014): un dato superiore alla media regionale, che era del 23,44%. Alle 19, poi, l'affluenza a Bologna è stata del 60,82% (33,04 nel 2014): nella regione il dato è del 58,82% (I DATI SULL'AFFLUENZA IN EMILIA-ROMAGNA).

Il confronto con il 2014

Nel 2014, alle scorse Regionali, in Emilia-Romagna aveva vinto Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra, col 49,05%. Al secondo posto era arrivato Alan Fabbri, candidato del centrodestra, col 29,85%. Giulia Gibertoni, del M5S, si era fermata al 13,31%. Nella città di Bologna, Bonaccini aveva ottenuto il 50,82% dei voti, Fabbri il 25,67% e Gibertoni l'11,48%.