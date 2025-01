Accordi Musk, Bignami a Sky Tg24: ora illeciti, ma polemica sul nulla

L'indiscrezione pubblicata da Bloomberg, che parlava di discussioni avanzate con Space X di Elon Musk per fornire servizi di telecomunicazione sicuri all'Italia con un contratto quinquennale da 1,5 miliardi, ha scatenato le polemiche. Le opposizioni hanno parlato subito di "notizie inquietanti" e hanno chiesto a gran voce che Giorgia Meloni chiarisse. Palazzo Chigi, poco dopo, è intervenuto per smentire ufficialmente che sia stato firmato un contratto e ha confermato solo dei "normali approfondimenti" con le società che si occupano di questi dossier. Una presa di posizione, questa, confermata anche dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. Mentre oggi, a Sky TG24, Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fdi, ha precisato: "È un polemica davvero fondata sul nulla". E ha aggiunto: "Sarebbe una cosa illecita se il governo avesse concluso dei contratti, perché noi abbiamo un Codice degli appalti che, anche nei settori speciali, presuppone comunque lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica che preclude la possibilità di qualsiasi contratto. Basterebbe quindi conoscere un po’ le leggi per sapere che quello che le sinistre dicono è del tutto impossibile da realizzare".

Le critiche dell'opposizione

L'opposizione vuole però maggior dettagli sulla vicenda. La prima occasione utile sarà il question time in programma per mercoledì alla Camera in cui Avs ha già annunciato di voler presentare un'interrogazione al governo. A chiedere che sia direttamente la premier a presentarsi in Parlamento per dare spiegazioni sono stati, uno dopo l'altro, tutti i leader dell'opposizione: "I 'patrioti' al governo stanno mettendo la nostra sicurezza nazionale nelle mani di Musk alla modica cifra di 1,5 miliardi pubblici? Alla Presidente Meloni e a tutto il governo chiediamo immediata trasparenza di fronte al Parlamento", è l'accusa del leader del M5s, Giuseppe Conte. Dura anche la segretaria del Pd, Elly Schlein: "L'Italia non si svende" e Meloni "non pensi di cavarsela con qualche riga affidata alle agenzie di stampa e ai giornali amici. Lei e il suo governo vengano immediatamente a riferire in Parlamento sulle trattative con Musk”. "Se Musk vuole investire in Italia è il benvenuto. Se Musk vuole i soldi dei contribuenti italiani, Meloni deve spiegare perché, come e quando. Mi sembra il minimo, no? Su questa cosa andremo fino in fondo", è intervenuto anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

La reazione della maggioranza

A respingere le accuse ci ha pensato subito Giovanni Donzelli, responsabile del programma di Fdi: “Il governo ha già chiarito che non sono vere le notizie". "Che Musk sia pronto a fornire servizi non mi sembra una notizia. Credo che tutti sappiano che è un imprenditore che è interessato a fornire servizi e a guadagnarci. Che il governo italiano abbia fatto un accordo in questa direzione è stato smentito e non ci vedo una contraddizione con quanto detto da Musk", ha chiarito. Sulla stessa linea il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi: "È davvero triste lo spettacolo di un'opposizione che si inventa un fantomatico accordo del governo con una società di Elon Musk e che a fronte di una secca e categorica smentita con una nota ufficiale di Palazzo Chigi, che per la pseudonotizia arriva a usare il termine 'ridicola', tenta disperatamente di insistere".