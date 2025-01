Elon Musk a Salvini: l’accordo dell'Italia con SpaceX sarà fantastico

L'imprenditore risponde così in post su X al leader della Lega, che aveva definito il fondatore di SpaceX "una figura di spicco nell'innovazione globale" e parlato di un eventuale accordo come di "un'opportunità e non una minaccia"

Un accordo tra l'Italia e Starlink? "Sarebbe grandioso, altri Paesi in Europa chiederanno di averlo". Elon Musk risponde così in post su X a Matteo Salvini, che ieri aveva definito il fondatore di SpaceX "una figura di spicco nell'innovazione globale" e parlato di un eventuale accordo come di "un'opportunità e non una minaccia". Intanto, però, l'indiscrezione pubblicata da Bloomberg, che parlava di discussioni avanzate con Space X di Elon Musk per fornire servizi di telecomunicazione sicuri all'Italia con un contratto quinquennale da 1,5 miliardi, contina a far discutere.

L'opposizione: "Vengano a riferire in Parlamento"

"Meloni e Salvini si contraddicono a vicenda mentre giocano a fare la gara a chi è più amico di Musk. Sul piatto resta un possibile accordo per consegnare pezzi della nostra sicurezza nazionale a Musk per 1,5 miliardi degli italiani. Vengano in Parlamento a spiegare anziché stare sui social o nascondersi dietro qualche nota", sostiene il leader del M5S Giuseppe Conte. Anche Matteo Renzi è sulla stessa linea: "Meloni deve metterci la faccia". E la segretaria del Pd Elly Schlein rincara la dose: "Non pensi di cavarsela con qualche riga affidata alle agenzie di stampa e ai giornali amici. Giorgia Meloni e il suo governo vengano immediatamente a riferire in Parlamento sulle trattative con Musk. Se 1.5 miliardi di soldi degli italiani per portare i satelliti del miliardario americano nel nostro Paese è il prezzo che dobbiamo pagare per la sua amicizia noi non ci stiamo, l’Italia non si svende".