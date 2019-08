Non accenna a fermarsi la polemica politica tra Lega e M5s, che fa presagire una imminente crisi di governo. Tutto è partito dal voto alla Tav in Senato , dove è stata respinta la mozione dei Cinque Stelle. Il vicepremier leghista Matteo Salvini , in un comizio a Sabaudia, ha premuto l'acceleratore sul ritorno alle urne : "Non mi interessano i rimpasti, se le cose non si possono fare è inutile andare avanti", ha dichiarato. In un incontro avuto con il premier Giuseppe Conte , avrebbe posto un ultimatum: “Intesa su un cambio di rotta entro lunedì o sarà crisi”. Salvini ha deciso di cancellare due comizi previsti in Abruzzo e oggi, prima di andare a Pescara, sarà a Roma per colloqui. Da parte sua, il vicepremier pentastellato ha annullato la riunione dei gruppi M5s in programma per questa sera a Bologna e in tarda mattinata è entrato a Palazzo Chigi con i capigruppo di Camera e Senato.