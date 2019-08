Governo, Conte: “Sarà la crisi più trasparente della storia”. VIDEO

"Ho già chiarito a Salvini che farò in modo che questa crisi da noi innescata sia la più trasparente della storia della vita repubblicana". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi chiude una giornata convulsa che segna la rottura definitiva degli equilibri all’interno dell’esecutivo (IL RACCONTO DELLA GIORNATA - LE FOTO - I POSSIBILI SCENARI - LE PAROLE DI DI MAIO - LE OPPOSIZIONI).

“Non spetta a Salvini decidere i tempi”

Il premier ha aggiunto che andrà in Parlamento (VIDEO) e non ha risparmiato frecciate al vicepremier. "Non spetta a Salvini convocare le Camere, non spetta al ministro dell'Interno decidere i tempi di una crisi politica nella quale intervengono ben altri attori istituzionali".

“Non accetterò che sia svilito lavoro del governo”

Il presidente del Consiglio ha poi difeso il lavoro della sua squadra: "Questo governo - ha detto - ha sempre parlato poco e lavorato molto. Questo governo da me coordinato si è adoperato incessantemente per realizzare innumerevoli progetti di riforma a beneficio di tutti gli italiani. Non accetterò più quindi che vengano sminuiti la dedizione, la passione con cui gli altri ministri, tutti i viceministri, tutti i sottosegretari, insieme a me, hanno affrontato l'impegno di governo. E non posso accettare che sia svilito il cospicuo lavoro svolto dai parlamentari".