Crisi di Governo, il racconto della giornata politica in foto

A Palazzo Chigi anche Salvini che, nel pomeriggio, ha avuto un incontro di oltre un'ora con il premier Conte. "Andiamo subito in Parlamento per prendere atto che non c'è più una maggioranza, come evidente dal voto sulla Tav, e restituiamo velocemente la parola agli elettori", ha scritto in una nota dopo il faccia a faccia