Oggi è il giorno del voto al Senato sulle 6 mozioni pro e contro la Tav, che hanno nuovamente fatto salire la tensione alle stelle tra Lega e M5s. “Il governo può cadere anche prima di settembre", ha detto ieri il leader della Lega esprimendo il suo dissenso anche per la manovra pensata da Tria e altre scelte degli alleati. Matteo Salvini e Luigi Di Maio oggi sono attesi in Aula, Conte prova a mediare per l’ennesima volta. Ieri sera Palazzo Chigi è intervenuto per provare a frenare le tentazioni leghiste di aprire un caso e sostenere la tesi secondo cui la mozione no-Tav che il M5s si appresta a votare sarebbe una sfiducia nei suoi confronti.

La nota di Palazzo Chigi sul voto a Palazzo Madama

”La votazione sulla mozione-Tav in programma al Senato - ha affermato Palazzo Chigi - non prefigura in alcun modo un sindacato sull'operato del governo né tantomeno sull'operato del presidente del Consiglio”.

Le sei mozioni al Senato

Sono 4 le mozioni pro-Tav, che ovviamente avranno il sostegno della Lega: oltre a quelle di Forza Italia, Fratelli d’Italia e di una parte del gruppo Misto con Emma Bonino (+Europa) come prima firmataria, ce ne sarà anche una del Pd. Due le mozioni contro l’opera: una è del M5s e una di un’altra parte del gruppo Misto, con prima firmataria Loredana De Petris di Leu.

Lo scontro fra Salvini e Toninelli

Il duello tra Salvini e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, sostenitore del fronte no Tav, è l’emblema delle divergenze all’interno del governo sulla Torino-Lione. Entrambi senatori, entrambi oggi saranno in Aula e voteranno diversamente. Secondo fonti interne alla Lega, proprio da Toninelli potrebbe partite un rimpasto di governo.