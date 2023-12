Pompei, scoperto il "presepe" dell'antica città: trovate 13 statuine

1/18 ©Ansa

Da un cantiere di scavo in una domus confinante con la casa di Leda e il cigno a Pompei sono emerse 13 statuine in terracotta, tracce di un antico rito. Le piccole sculture di circa 15 cm di altezza sono state rinvenute in posizione eretta su un piano orizzontale all’interno di un vano dove probabilmente si trovava uno scaffale

Pompei, dagli scavi emerge un panificio-prigione come raccontato da Apuleio