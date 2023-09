Pompei, scritte elettorali sui muri provano esistenza voto di scambio

Campania

La scoperta è stata fatta in una villa romana, a circa 600 metri dalle mura della città antica. Sembra una fotografia di quasi 2000 anni fa, realizzata con la tecnica dei calchi: sono state ritrovate brandine con poveri materassi, alcune credenze che custodivano qualche strumento di lavoro, qualche anfora, cesti e vasi custoditi in una sorta di mensola ripostiglio e visitate da inevitabili roditori

Una nuova stanza, con i suoi arredi, destinata agli schiavi. Questa l'ultima 'sorpresa' degli scavi in corso nella villa romana di Civita Giuliana, a circa 600 metri dalle mura dell'antica Pompei. Una situazione di precarietà e subalternità documentata da reperti unici perché posizionati lì' dove erano in quella giornatd i fine ottobre del 79 d.C., quando il Vesuvio seppellì le città ai suoi piedi. Un'immagine di quasi 2000 anni fa, realizzata con la tecnica dei calchi, esistente solo a Pompei e dintorni

Materiali quali mobili e tessuti, nonché corpi di vittime dell'eruzione del 79 d.C., sono stati coperti dalla nube piroclastica, divenuta poi terreno solido mentre la materia organica decomposta ha lasciato un vuoto nel terreno: un'impronta che, riempita di gesso, ha rivelato la sua forma originaria. La nuova stanza, denominata 'ambiente A', si presenta diversa da quella già nota come 'ambiente C, ricostruita a novembre 2021 in cui erano posizionate tre brande e che fungeva al tempo stesso da ripostiglio

Quello che è emerso adesso fa pensare a una precisa gerarchia all'interno della servitù. Mentre uno dei due letti trovati in queste settimane è della stessa fattura di quelli nell'ambiente C, estremamente semplice e senza materasso, l'altro è di un tipo più confortevole e costoso, noto in bibliografia come letto a spalliera. Nella cinerite sono ancora visibili le tracce di decorazioni color rosso su due delle spalliere