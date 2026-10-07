Ferrari Purosangue Handling Speciale, il test drive

Queste nuove caratteristiche opzionali riguardano, dunque in minima parte, anche l’estetica: a partire dagli esterni dove la Ferrari Purosangue Handling Speciale si distingue per cerchi specifici con finitura diamantata e scudetti laterali in fibra di carbonio mentre in coda troviamo il Cavallino in nero e gli scarichi opachi, sempre nella stessa colorazione. In abitacolo poi la targhetta identificativa di questa versione, ripresa anche sui battitacco.

La nuova configurazione nasce con la volontà di offrire sensazioni di guida ancora più dirette senza andare ad inficiare sulla versatilità di questo modello. La Purosangue dunque si fa più sportiva senza sconvolgere le logiche di equilibrio tra l’uso quotidiano e le prestazioni che hanno caratterizzato questo modello sin dal lancio.

Sospensioni attive riviste

Come spesso accade però quando si ricerca la perfezione in termini di fun to drive, ciò che cambia in maniera decisiva è ciò che non si vede ma che si può sentire solo quando ci si mette al volante. Ci sono infatti le sospensioni attive con una nuova calibrazione volta a ridurre i movimenti della carrozzeria e offrire un feeling più diretto.

Modifiche al cambio

Riviste anche le logiche di cambiata, con tempi più corti e una maggiore incisività specialmente per quel che riguarda le modalità Race e ESC-Off. E ovviamente è stato affinato anche il suono del motore, più marcato in abitacolo quando si accelera. L’effetto è particolarmente evidente nelle manovre di ripresa, dove il sistema privilegia una sensazione di accelerazione più netta. Se si usa la vettura con il cambio in manuale, le cambiate risultano già sportive ai regimi medio-alti.