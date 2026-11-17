Gli italiani guardano con interesse all'offerta di automobili nuove disponibile sul mercato, ma quando si tratta di passare all'acquisto devono fare i conti con un ostacolo sempre più rilevante: il prezzo. Quasi tre consumatori su quattro (73%) ritengono che le vetture oggi proposte dalle Case automobilistiche presentino prezzi troppo elevati o un rapporto qualità/prezzo poco conveniente. E per il 65% degli intervistati la priorità dei costruttori dovrebbe essere proprio quella di rendere le auto economicamente più accessibili, attraverso una riduzione dei prezzi di listino e l'introduzione di modelli meno costosi.

È quanto emerge dalla nuova instant survey "Il consumatore italiano è soddisfatto dell'offerta automobilistica?", realizzata da Areté.

Il prezzo è decisivo: il 75% non vuole spendere più di 30mila euro

La convenienza economica rappresenta il principale criterio di scelta della prossima automobile. Il 43% degli intervistati considera indispensabile un prezzo di acquisto accessibile, mentre il 28% attribuisce la massima importanza a consumi ridotti e costi di gestione contenuti. Complessivamente, dunque, per oltre 7 italiani su 10 l'aspetto economico prevale su caratteristiche quali sicurezza, tecnologia, comfort e servizi.

A confermarlo sono anche i budget di spesa dichiarati dai consumatori. Il 38% è disposto a investire meno di 20mila euro per un'auto nuova, mentre un ulteriore 37% colloca il proprio limite tra 20mila e 30mila euro. Solo il 16% potrebbe arrivare a spendere tra 31mila e 40mila euro e appena il 9% prenderebbe in considerazione una spesa superiore.

La distanza tra aspettative e offerta emerge anche quando si chiede agli automobilisti cosa potrebbe convincerli maggiormente all'acquisto. Il 44% indica prezzi di listino più accessibili, il 23% dotazioni e accessori migliori, mentre il 14% punta su una riduzione dei consumi e dei costi di gestione. Dall’instant survey emerge un messaggio diretto alle Case automobilistiche: il 65% degli intervistati ritiene prioritaria la riduzione dei prezzi di listino e l’introduzione di modelli economicamente più accessibili.

Ibrido in testa alle preferenze, city car e crossover i modelli più richiesti

Tra i risultati più interessanti dell'indagine emerge la significativa attenzione verso le alimentazioni elettrificate. Alla domanda su quale motorizzazione vorrebbero trovare maggiormente nell'offerta di auto nuove, il 47% degli intervistati indica l’ibrido (mild e full), davanti a benzina/diesel (20%), elettrico (18%) e Plug-in (15%). Sul fronte delle carrozzerie, sono due le tipologie che raccolgono i maggiori consensi: city car e SUV/crossover, entrambe indicate dal 36% degli intervistati. Il restante 24% guarda alle berline e soltanto il 5% alle station wagon. La ricerca delinea così un consumatore che privilegia vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e utilizzo sostenibili, ma che al tempo stesso guarda con interesse all'evoluzione tecnologica dell'automobile.