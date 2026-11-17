La classifica con i migliori modelli di media cilindrata disponibili al momento sul mercato ma anche alcuni consigli su come e perché scegliere una determinata due ruote

Chi si vuole affacciare per la prima volta al mondo delle due ruote si trova subito di fronte ad una scelta molto importante, quello legato alla prima moto. Ancor più se si tratta di giovani centauri. Nel 2026, il segmento delle medie cilindrate offre un'ampia scelta di modelli capaci di combinare prestazioni, facilità di guida, consumi contenuti e prezzi accessibili. Le moto intorno ai 400 cc rappresentano una soluzione particolarmente interessante per chi vuole avvicinarsi alle due ruote senza affrontare subito la potenza e il peso di una maxi. Ma quali sono le migliori? Ecco una classifica delle proposte più interessanti.

KTM 390 Duke: la migliore per imparare divertendosi

La KTM 390 Duke è una delle naked più interessanti per chi cerca agilità e carattere. Il monocilindrico da 399 cc sviluppa 45 CV, mentre il peso contenuto di circa 165 kg con il pieno facilita le manovre e la guida nel traffico. La posizione di guida è dinamica e la ciclistica offre un buon livello di controllo. È indicata per chi vuole una prima moto brillante, senza rinunciare alla praticità quotidiana. Prezzo indicativo: 6.090 euro.

Triumph Speed 400: la migliore per stile e semplicità

Con il suo design classico, la Triumph Speed 400 è una scelta equilibrata per chi desidera una moto elegante e versatile. Il monocilindrico da 398 cc eroga 40 CV e offre una risposta progressiva, adatta anche ai motociclisti meno esperti. La sella a 790 mm e il peso di circa 170 kg contribuiscono a renderla accessibile. È perfetta per gli spostamenti quotidiani e le gite fuori città. Prezzo indicativo: da 5.645 euro.

Kawasaki Z500: la migliore tuttofare



Pur superando leggermente la soglia dei 400 cc, la Kawasaki Z500 merita un posto in classifica. Il bicilindrico da 451 cc sviluppa 45,4 CV e privilegia un'erogazione fluida e gestibile. Con 167 kg di peso in ordine di marcia e una sella a 785 mm, offre un buon equilibrio tra comfort, maneggevolezza e prestazioni. È una compagna adatta sia alla città sia ai percorsi extraurbani. Prezzo indicativo: da 6.090 euro.

Royal Enfield Guerrilla 450: la migliore per personalità



La Guerrilla 450 abbina uno stile originale a un motore monocilindrico da 452 cc, capace di erogare circa 40 CV. La posizione di guida comoda, la sella a 780 mm e il carattere del propulsore la rendono interessante per chi cerca una naked diversa dalle solite proposte. È una moto versatile, adatta anche ai viaggi di media distanza.

CFMOTO 450NK: la migliore per rapporto qualità-prezzo



La naked cinese offre un bicilindrico da 449 cc con 46,9 CV, controllo di trazione, ABS e display TFT. Il suo punto di forza è la dotazione tecnologica, proposta a un prezzo competitivo: circa 5.490 euro. È una scelta interessante per chi desidera una moto moderna senza spendere troppo.

Aprilia RS 457: la migliore per chi ama le sportive

Chi sogna una carenata può guardare all'Aprilia RS 457. Il bicilindrico da 457 cc sviluppa 47,6 CV e offre prestazioni vivaci, unite a una ciclistica di impostazione sportiva. È adatta a chi vuole imparare a guidare una sportiva, pur richiedendo maggiore attenzione alla posizione di guida e alla gestione del motore.

CFMOTO 450MT: la migliore per le avventure



Per chi preferisce viaggiare e affrontare anche strade sterrate, la 450MT è una delle proposte più interessanti. Il bicilindrico da 449 cc eroga 42,2 CV, mentre le ruote da 21 e 18 pollici e le sospensioni a lunga escursione favoriscono l'utilizzo in fuoristrada. La sella a 820 mm, però, potrebbe risultare impegnativa per i motociclisti meno alti. Prezzo indicativo: da 6.190 euro.

Come scegliere la prima moto da 400 cc?

La cilindrata non deve essere però l'unico criterio di scelta. Prima dell'acquisto è importante valutare alcuni aspetti fondamentali, a partire dal peso. Una moto leggera infatti è generalmente più semplice da gestire nelle manovre da fermo e nel traffico ma da tenere in conto c’è anche l’altezza della sella perché bisogna riuscire ad appoggiare i piedi a terra con sicurezza. C’è da considerare poi anche la potenza, visto che per iniziare è preferibile un'erogazione progressiva, facilmente controllabile. Non dimentichiamoci del comfort, con osizione di guida, sospensioni e protezione aerodinamica che fanno la differenza nell'utilizzo quotidiano. Infine i costi: oltre al prezzo d'acquisto, occorre considerare assicurazione, manutenzione, consumi ed eventuali accessori. Un altro elemento fondamentale è la patente. Con la patente A2 si possono guidare motocicli con potenza massima di 35 kW (47,6 CV), rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e conformi agli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.