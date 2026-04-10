Suzuki e-Vitara, prova su strada: prezzo, autonomia, allestimenti

L’iconico fuoristrada tuttofare del marchio giapponese arriva anche in versione elettrica. In Italia nelle versioni top di gamma a trazione integrale con batteria da 61 kWh, 2WD oppure in allestimento Cool sempre 4WD. Autonomia fino a 581 km nel ciclo urbano. Vendite già aperte e prezzo a partire da 36.900 euro, prime consegne a maggio

La prima elettrica di Hamamatsu. Suzuki entra nel mondo BEV con la e-Vitara, modello full electric che affiancherà la versione endotermica sul mercato segnando l’ingresso del brand nipponico in un territorio per sé completamente nuovo, quello delle full electric.

Design La nuova e-Vitara nasce su una piattaforma dedicata, la Heartect-e, sviluppata in collaborazione con Toyota. E’ lunga 4,27, circa 10 cm in più della Vitara tradizionale, con un passo di 2,70 metri. L’altezza da terra è di 18 cm, sottolineando la vocazione da fuoristrada tipica del marchio nipponico. Il design trasmette robustezza, grazie a passaruota ben marcati e una fiancata più larga verso la coda. Le forme più muscolose puntano proprio ad esaltare l’animo da suv tuttofare da sempre legato a questo modello. I cerchi possono essere da 18 o 19’’. Approfondimento Suzuki Vitara e S-Cross Kuro, arriva il nuovo allestimento

Gli interni di Suzuki e-Vitara Grazie al passo relativamente lungo abbiamo un ambiente spazioso e confortevole. Gli interni sono rinnovati rispetto agli altri modelli del brand, con un display unico che integra gli schermi per quadro strumenti e infotainment, rispettivamente da 10,25 e 10,1’’. La plancia ad andamento orizzontale poi integra anche le bocchette del sistema di areazione. Il bagagliaio ha una capacità di 310 litri che diventano 1.052 se si reclinano i sedili posteriori. Sul tunnel centrale troviamo il comando rotativo per il sistema di trasmissione e le modalità di guida, oltre al pulsante per la gestione della trazione integrale. Approfondimento Suzuki, ecco la nuova Across Plug-In Hybrid

Motore, batteria e autonomia La prova di Suzuki e-Vitara si è svolta al volante della versione Dual Motor, con due motori elettrici da 174 e 65 CV per una potenza complessiva da 184 CV e 307 Nm di coppia. Il tutto abbinato ovviamente alla trazione integrale AllGrip-e per garantire le capacità di affrontare anche situazioni lontano dal classico asfalto. La batteria è una LFP fornita da BYD da 61 kWh per un’autonomia da 395 fino a 525 km nel ciclo urbano. La ricarica di bordo è da 11 kW mentre la rapida è fino a 90 kW. In DC dunque si passa dal 10 all’80% in 45 minuti. Approfondimento Suzuki, una Capsule Collection ispirata alla tradizione

Le altre versioni In altri mercati la nuova e-Vitara sarà disponibile anche con una batteria più piccola, da 49 kWh, con powertrain da 144 CV e trazione anteriore. Questa versione non dovrebbe arrivare sul mercato italiano. La line-up del modello per l’Italia poi prevede anche una variante 2WD con un output da 174 CV, con il motore abbinato alla batteria da 61 kWh. Nel primo caso il range di percorrenza si ferma a 344 km mentre nel secondo arriva a 426 km (ciclo misto) e 581 km nel ciclo urbano. Approfondimento Suzuki S-Cross hybrid, il suv a trazione integrale: il test drive

Come va, la prova su strada e in off-road di Suzuki e-Vitara

La prova in anteprima della nuova Suzuki e-Vitara si è svolta sia su strada che su percorsi off-road, proprio per testare al meglio le capacità di questa vettura. Lo sterzo è ben tarato, diretto al punto giusto con lo schema sospensivo in grado di assorbire bene le asperità dell’asfalto ma anche di bilanciare in maniera ottimale le irregolarità dei terreni più accidentati. Buona anche l’erogazione di potenza, specialmente quando si necessità maggiore trazione. Approfondimento Suzuki Swift, il full hybrid compatto, versatile e 4x4: il test drive