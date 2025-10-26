Suzuki, una Capsule Collection ispirata alla tradizione

Gli elementi storici e più rappresentativi di Hamamatsu da indossare ogni giorno. Suzuki presenta una nuova Capsule Collection ispirata ai simboli più rappresentativi del brand, a partire da motivi grafici, abbinamenti cromatici e loghi che vanno così ad impreziosire una linea di abbigliamento in edizione limitata. Al centro del progetto l’idea “siamo ciò che siamo stati”, sottolineando come l’identità del marchio sia il risultato della sua storia.

L’heritage di Suzuki si traduce quindi in alcuni elementi grafici che vanno a impreziosire diversi capi di abbigliamento, tra felpe, cappellini, t-shirt e persino calze. Non solo stile e tradizione ma anche sostenibilità per questo progetto della casa giapponese che ha scelto di realizzare la sua Capsule con cotone 100% organico e con stampe artigianali in serigrafica, al fine di garantire originalità, resa cromatica e durata. La collezione è nata seguendo quattro filoni principali che puntano a raccontare l’anima di Suzuki: Ride to be Wild, Ride to be Free, Ride to be Unstoppable e infine Ride to be Iconic. La nuova Suzuki Capsule Colletion 2025, presentata in anteprima a Milano presso il Carro Social Club, sarà in vendita in edizione limitata durante EICMA 2025 presso lo stand della casa di Hamamatsu al padiglione 6 di Rho Fiera Milano, dal 6 al 9 novembre.