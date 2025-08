Suzuki S-Cross hybrid, il suv a trazione integrale: il test drive

Abbiamo provato la 4x4 della casa giapponese, che si è da poco rinnovata incrementando i livelli di connettività e sicurezza. Ecco come è andata

Ha spazio per tutte le esigenze, si guida bene in città a bassi consumi e benissimo in fuoristrada; in autostrada, non certo il suo habitat naturale, si difende. Ci siamo fatti scarrozzare per più di qualche giorno da Suzuki S-Cross Hybrid, il suv a trazione integrale della casa giapponese 100% ibrido nella versione TOP 4WD AllGrip. I motori La tecnologia ibrida Suzuki 48V si basa su due motori, uno termico e uno elettrico che collaborano automaticamente per garantire la massima efficienza in termini di consumi ed emissioni. Il motore elettrico svolge anche le funzioni di alternatore e motorino di avviamento. Alla batteria agli ioni di litio si aggiunge un convertitore 48-12V e un motore 1.5 abbinato al sistema ibrido. La trazione integrale: il sistema AllGrip Il sistema Suzuki AllGrip Select funziona bene: la trazione integrale 4WD gestisce automaticamente la ripartizione della coppia in base al tipo di terreno affrontato. Dal tunnel centrale si può selezionare comodamente con una manopola tra le modalità tra Auto, Sport, Snow e Lock.

Spazi ben organizzati S-Cross non è enorme, ma lo spazio è ben distribuito e in maniera funzionale all'interno. E' adatto ai viaggi - abbiamo anche montato due seggiolini per bambini sul divano posteriore -, con un vano portabagagli sufficientemente ampio. Il bagagliaio è da 440l con schienali frazionabili 60:40. L'abitacolo L'abitacolo è progettato per offrire una grande abitabilità, con una misura del tandem (distanza fra seduta passeggero anteriore e seduta passeggero posteriore) di 814 mm. All'interno un nuovo infotainment con schermo touch da 9", connettività smartphone con Apple CarPlay® wireless ed Android Auto wireless, navigatore integrato e videocamera 360°. I materiali interni non sono certo premium, ma non possiamo chiederlo. Quando saliamo di velocità, specia in autostrada, l'abitacolo è un po' rumoroso. La sicurezza e il comfort Sono davvero ricche le dotazioni di sicurezza, che ci garantiscono contemporaneamente il massimo del comfort (grazie ad esempio al clima automatico bizona e ai sedili riscaldati in pelle e materiali tecnici). Tre i nuovi sistemi di assistenza alla guida: "Attentofrena" liv.2 - Dual Sensor Brake Support II (DSBS II): Il sistema "attentofrena" ora rileva veicoli, biciclette e pedoni anche in condizioni di buio o scarsa visibilità. Il nuovo hardware consente di mitigare il rischio di collisioni frontali, diagonali e laterali. "Guidadritto" liv.3 - Lane Keep Assist (LKA)+Lane Departure Prevention (LDP) Quando il cruise control adattivo è attivato, il sistema "Guidadritto" liv.3 è in grado di mantenere la posizione del veicolo al centro della corsia. Inoltre, se rileva che un veicolo o un ostacolo come una barriera per lavori stradali è troppo vicino al veicolo, fornisce assistenza allo sterzo per aiutare a mantenere una distanza di sicurezza. "Guardalastrada" - Driver Monitoring System (DMS): Una telecamera integrata nel cruscotto monitora gli occhi e il viso del conducente. Se il sistema rileva che il conducente è assonnato, si sta addormentando o sta distogliendo lo sguardo dalla strada, attiva un allarme sonoro e mostra un messaggio di allerta sul display informativo. Di serie Molto ricche le dotazioni di serie a partire dall'allestimento di ingresso: infotainment con schermo touch ed integrazione Apple CarPlay e Android Auto, Keyless entry/go, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, clima automatico bi-zona, sedili riscaldati, vetri posteriori e lunotto oscurati.