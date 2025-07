Suzuki Swift, il full hybrid compatto, versatile e 4x4: il test drive

L’ambiente all'interno è compatto - in quattro non si può dire di stare larghi -, ma anche con i seggiolini per due bambini si può fare un viaggio non sacrificando chissà cosa. Il bagagliaio infatti è ampio, con una capacità di 265 litri

Swift Hybrid 4x4 AllGrip si differenzia dalla versione a 2 ruote motrici per una maggiore altezza da terra (+25 mm) e per la presenza del differenziale posteriore per un’altezza totale di un metro e 52. E’ lunga 3 metri e 86, larghezza della carreggiata un metro e 50 circa. Raggio di sterzata 4,8 metri.