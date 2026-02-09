Il Suv con powertrain PHEV del marchio di Hamamatsu si rinnova con una tecnologia alla spina più efficiente ma anche con nuovi sistemi più evoluti per quel che riguarda la sicurezza e l'assistenza alla guida. Non sono ancora stati resi noti i prezzi per il mercato italiano

Novità importanti per il 2026 per la Suzuki Across Plug-In Hybrid, la versione ibrida alla spina del SUV di medie dimensioni di Hamamatsu. Il modello non viene stravolto e mantiene i suoi punti di forza, con il marchio giapponese che è intervenuto su alcuni aspetti fondamentali, a partire dalla powertrain plug-in e le tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida che sono state migliorare rispetto alla variante attualmente su strada.

Design robusto La nuova Across Plug-In Hybrid ha un design deciso, con linee pulite e una griglia frontale rialzata. I passaruota squadrati contribuiscono a sottolineare l’animo robusto di questo modello e la vocazione off-road. Tre colori si aggiungono alle tinte già disponibili: nuovo Bianco, nuovo Grigio, nuovo Verde. Il bagagliaio garantisce una capacità di carico di 446 litri, con l’apertura del portellone elettrica e hands-free. Approfondimento Suzuki, una Capsule Collection ispirata alla tradizione

Interni tech All’interno dell’abitacolo troviamo una plancia con andamento orizzontale, dietro al volante un cluster digitale da 12,3 pollici mentre al centro a sbalzo il display centrale da 12,9 pollici. A questo si aggiunge anche l’head-up display. A bordo sono presenti 5 prese USB-C e la piastra di ricarica wireless per lo smartphone. Approfondimento Suzuki S-Cross hybrid, il suv a trazione integrale: il test drive

Sicurezza al centro Tra i sistemi di sicurezza sono presenti l’attentofrena, il Sistema di Pre-Collisione e assistenza alla frenata e allo sterzo per ridurre il rischio di impatto, il Cruise Control con radar dinamico (ACC+faillafila), Sistema “guidadritto”, mantenimento corsia (LTA), avviso superamento corsia (LDA), Assistenza alla guida proattiva (PDA), Sistema “fermolì”, Frenata automatica in fase di parcheggio (EDSS), Sistema "guidadritto" - Avviso superamento corsia (LDA), Assistenza alla guida proattiva (PDA), Front Cross Traffic Alert (FCTA), Driver Monitor “guardalastrada” e la Camera 360°. Approfondimento Suzuki Swift, il full hybrid compatto, versatile e 4x4: il test drive