Suzuki Across Plug-In Hybrid 2026: novità, motore, interni, come cambia

Auto

Il Suv con powertrain PHEV del marchio di Hamamatsu si rinnova con una tecnologia alla spina più efficiente ma anche con nuovi sistemi più evoluti per quel che riguarda la sicurezza e l'assistenza alla guida. Non sono ancora stati resi noti i prezzi per il mercato italiano 

Novità importanti per il 2026 per la Suzuki Across Plug-In Hybrid, la versione ibrida alla spina del SUV di medie dimensioni di Hamamatsu. Il modello non viene stravolto e mantiene i suoi punti di forza, con il marchio giapponese che è intervenuto su alcuni aspetti fondamentali, a partire dalla powertrain plug-in e le tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida che sono state migliorare rispetto alla variante attualmente su strada. 

Design robusto

La nuova Across Plug-In Hybrid ha un design deciso, con linee pulite e una griglia frontale rialzata.  I passaruota squadrati contribuiscono a sottolineare l’animo robusto di questo modello e la vocazione off-road. Tre colori si aggiungono alle tinte già disponibili: nuovo Bianco, nuovo Grigio, nuovo Verde. Il bagagliaio garantisce una capacità di carico di 446 litri, con l’apertura del portellone elettrica e hands-free. 

Approfondimento

Suzuki, una Capsule Collection ispirata alla tradizione

Interni tech

All’interno dell’abitacolo troviamo una plancia con andamento orizzontale, dietro al volante un cluster digitale da 12,3 pollici mentre al centro a sbalzo il display centrale da 12,9 pollici. A questo si aggiunge anche l’head-up display. A bordo sono presenti 5 prese USB-C e la piastra di ricarica wireless per lo smartphone. 

Approfondimento

Suzuki S-Cross hybrid, il suv a trazione integrale: il test drive

Sicurezza al centro

Tra i sistemi di sicurezza sono presenti l’attentofrena, il Sistema di Pre-Collisione e assistenza alla frenata e allo sterzo per ridurre il rischio di impatto, il Cruise Control con radar dinamico (ACC+faillafila), Sistema “guidadritto”, mantenimento corsia (LTA), avviso superamento corsia (LDA), Assistenza alla guida proattiva (PDA), Sistema “fermolì”, Frenata automatica in fase di parcheggio (EDSS), Sistema "guidadritto" - Avviso superamento corsia (LDA), Assistenza alla guida proattiva (PDA), Front Cross Traffic Alert (FCTA), Driver Monitor “guardalastrada” e la Camera 360°. 

Approfondimento

Suzuki Swift, il full hybrid compatto, versatile e 4x4: il test drive

Powertrain ottimizzata

La powertrain PHEV di nuova Across Plug-In Hybrid è composta da un motore 2.5 litri a quattro cilindri ottimizzato per i consumi che lavora insieme alla parte elettrificata, caratterizzata da maggiore efficienza e da una autonomia estesa. L’integrazione della PCU (Power Control Unit) e del convertitore DC/DC nell’eAxle anteriore, insieme all’adozione di semiconduttori in carburo di silicio, rende il sistema compatto migliorando anche gli spazi a bordo. La batteria ad alta capacità aumenta l’autonomia sia in modalità elettrica sia in modalità ibrida. 

Approfondimento

Suzuki eVitara, la prima auto 100% elettrica della casa giapponese

