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Fiat Topolino conquista gli Usa, ecco la versione Sanlorenzo ispirata agli yacht. FOTO

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Negli Stati Uniti la domanda di FIAT Topolino ha superato le aspettative, con numerosi concessionari che hanno già esaurito le prime assegnazioni. Al Fort Lauderdale International Boat Show, FIAT e Sanlorenzo hanno svelato un esemplare unico di Topolino, punto d’incontro tra due espressioni d’eccellenza della creatività e del design italiano

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