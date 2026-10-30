Fiat Topolino conquista gli Usa, ecco la versione Sanlorenzo ispirata agli yacht. FOTO
Negli Stati Uniti la domanda di FIAT Topolino ha superato le aspettative, con numerosi concessionari che hanno già esaurito le prime assegnazioni. Al Fort Lauderdale International Boat Show, FIAT e Sanlorenzo hanno svelato un esemplare unico di Topolino, punto d’incontro tra due espressioni d’eccellenza della creatività e del design italiano
- FIAT ha scelto il Fort Lauderdale International Boat Show, uno dei principali appuntamenti della nautica mondiale, per presentare un esemplare unico di Topolino realizzato in collaborazione con Sanlorenzo, rinomato cantiere nautico italiano apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio distintivo al design, all’artigianalità e alla personalizzazione.
- Sulla scia del successo negli Stati Uniti, la gamma Topolino 2027 introduce nuove colorazioni e una nuova versione Open Air specificamente destinate al mercato americano. Le due nuove colorazioni sono Corallo Orange e Luna Greige, mentre la nuova Topolino Open Air è caratterizzata da un tetto apribile in tela.
- I sedili, la plancia e il tetto apribile richiamano l’atmosfera raffinata degli yacht Sanlorenzo, mentre le cinture di sicurezza personalizzate, i dettagli in vera pelle e il pavimento in legno naturale di qualità nautica si ispirano ai caratteristici ponti in teak delle imbarcazioni del cantiere italiano.
- Il veicolo presenta un abitacolo esclusivo ispirato al linguaggio stilistico di Sanlorenzo, che combina materiali naturali, tessuti pregiati e finiture su misura.
- L’arrivo di Topolino negli Stati Uniti segna un’altra tappa importante del suo percorso internazionale. L’accoglienza dei clienti americani ha superato le aspettative, con numerosi concessionari FIAT che hanno già esaurito le prime assegnazioni. Questa forte domanda conferma il crescente interesse per un veicolo che unisce semplicità, design italiano e piacere della mobilità elettrica.
- In Europa Topolino si è affermata nel 2025 come il quadriciclo elettrico più venduto e ha mantenuto la leadership anche nel 2026. Il successo è particolarmente significativo in Italia, dove Topolino ha raggiunto una quota del 42,2% nel mercato dei quadricicli leggeri elettrici nei primi otto mesi del 2026.
- All’inizio del mese, TIME ha inserito FIAT Topolino tra le Best Inventions of 2026, nella categoria Design, premiandone l’approccio originale alla mobilità urbana. Negli Stati Uniti, Topolino ha inoltre ricevuto da Green Car Journal il premio 2027 Neighborhood Green Car of the Year, mentre Fiat 500e è stata nominata 2027 Urban Green Car of the Year.