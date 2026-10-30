Negli Stati Uniti la domanda di FIAT Topolino ha superato le aspettative, con numerosi concessionari che hanno già esaurito le prime assegnazioni. Al Fort Lauderdale International Boat Show, FIAT e Sanlorenzo hanno svelato un esemplare unico di Topolino, punto d’incontro tra due espressioni d’eccellenza della creatività e del design italiano