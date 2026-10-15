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Fiat Topolino nominata da Time tra le migliori invenzioni del 2026

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Riconosciuta per il suo inconfondibile design italiano e per un approccio innovativo alla mobilità urbana, Fiat Topolino dimostra che l’innovazione può essere semplice, accessibile e ricca di personalità. E' stata inserita da TIME tra le Best Inventions of 2026, nella categoria Design

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Fiat Topolino è stata inserita dalla rivista Time tra le Best Inventions of 2026, nella categoria Design.

Il riconoscimento premia" il suo approccio alla mobilità urbana, che combina design italiano, semplicità d'uso e motorizzazione elettrica".

Le caratteristiche di Fiat Topolino

Compatta e pensata per gli spostamenti in città, Topolino riprende uno dei nomi storici del marchio reinterpretandolo per una nuova generazione. Tra i suoi elementi distintivi, le dimensioni contenute, la ricarica intuitiva e la versione aperta Dolcevita. Il riconoscimento arriva mentre il modello consolida la propria presenza sul mercato europeo.

"In un'auto piccola una grande idea"

Topolino - spiega Fiat - è leader nel segmento dei quadricicli elettrici dal 2025 e ha mantenuto la prima posizione anche nel 2026, con risultati positivi in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svizzera. In Francia ha raggiunto la leadership a partire da luglio. "Topolino dimostra che anche il veicolo più piccolo può racchiudere una grande idea. In Fiat abbiamo sempre creduto che la mobilità debba essere una fonte di libertà e di piacere", ha detto Arnaud Belloni, ceo di Fiat, Abarth e Lancia e chief marketing officer per l'Europa di Stellantis.

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