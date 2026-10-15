Fiat Topolino nominata da Time tra le migliori invenzioni del 2026

"In un'auto piccola una grande idea"

Topolino - spiega Fiat - è leader nel segmento dei quadricicli elettrici dal 2025 e ha mantenuto la prima posizione anche nel 2026, con risultati positivi in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svizzera. In Francia ha raggiunto la leadership a partire da luglio. "Topolino dimostra che anche il veicolo più piccolo può racchiudere una grande idea. In Fiat abbiamo sempre creduto che la mobilità debba essere una fonte di libertà e di piacere", ha detto Arnaud Belloni, ceo di Fiat, Abarth e Lancia e chief marketing officer per l'Europa di Stellantis.