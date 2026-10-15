Fiat Multiplina, le caratteristiche del nuovo quadriciclo elettrico

Svelata per la prima volta al pubblico al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Il prototipo anticipa un possibile quadriciclo elettrico a quattro posti, è lunga meno di 3 metri. La Multiplina è un quadriciclo pesante di categoria L7e, che si può guidare dai 16 anni con la patente B1 e arriva a circa 90 km/h

Promette quattro posti e una maggiore autonomia, rispetto alla Topolino e si prevede arrivi sul mercato nel 2028. Fiat Multiplina, il prototipo mostrato al grande pubblico al Salone dell'auto di Parigi, reinterpreta lo spazio a bordo adattandolo alle mutevoli esigenze della vita quotidiana, con il potenziale di creare una nuova categoria nel mercato europeo.

Quadriciclo pesante

Multiplina dovrebbe diventare un quadriciclo pesante (categoria L7e) e quindi raggiungere una potenza massima di 15 kW (20 CV) e una velocità massima di 90 km/h. Non si conoscono ancora capacità e possibile autonomia della batteria, che dovrebbe però superare i 5,5 kWh della Topolino.

Il design di Fiat Multiplina 2026

Il design prende ispirazione dalla Fiat 600 Multipla degli anni Cinquanta e Sessanta. Gruppi ottici a LED circolari e cerchi in acciaio sono con lo stesso colore della carrozzeria. E' dotata di capote in tela apribile, che permette di scoprire parte dell’abitacolo.

Quattro posti

Si passa dai due ai 4 posti (due anteriori e due posteriori) in una lunghezza che dovrebbe essere di circa 3 metri.