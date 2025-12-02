Incentivi auto elettriche 2025, 10 modelli più venduti nel primo mese

Gli incentivi auto 2025 erano riferiti all'acquisto di auto 100% elettriche (fino a 42.700 euro IVA inclusa). Gli incentivi variano in base al reddito: fino a 11.000 euro per chi ha ISEE fino a 30.000 euro e fino a 9.000 euro per chi ha ISEE tra 30.001 e 40.000 euro. È richiesta la rottamazione di un’auto termica fino a Euro 5, intestata da almeno sei mesi. Gli incentivi sono validi fino al 30 giugno 2026 o fino a esaurimento fondi. Vediamo quali sono state le auto elettriche più vendute nel mese di novembre
- L'auto 100% elettrica più venduta nel mese di novembre 2025 è stata la cinese Byd Dolphin Surf con 2.187 immatricolazioni
- Al secondo posto con 1.881 immatricolazioni in Italia la Leapmotor T03, del gruppo Stellantis
- La terza full electric più venduta a novembre in Italia è la Dacia Spring con 1.443 immatricolazioni
- Al quarto posto la Ford Puma con 981 immatricolazioni
- Al quinto posto tra le full electric più vendute a novembre in Italia c'è la best seller delle BEV del mercato italiano da gennaio a novembre 2025: la Tesla Model 3 con 961 immatricolazioni
- Segue, al sesto posto a novembre tra le elettriche immatricolate in Italia la Citroen e-C3, con 324 vetture
- Subito dietro, al settimo posto, un'altra Tesla, la Model Y, con 310 immatricolazioni
- MG4 si piazza all'ottavo posto delle vetture BEV più immatricolate in Italia a novembre 2025: 304 vetture
- Per poco, ma nelle top ten, anche Renault 5 che con 296 immatricolazioni si piazza al nono posto tra le vetture full electric più vendute in Italia a novembre 2025
- Chiude la top 10 delle BEV più vendute in Italia nel novembre 2025 la Lancia Ypsilon con 279 immatricolazioni