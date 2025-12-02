Offerte Sky
Incentivi auto elettriche 2025, 10 modelli più venduti nel primo mese

Auto fotogallery
10 foto

Gli incentivi auto 2025 erano riferiti all'acquisto di auto 100% elettriche (fino a 42.700 euro IVA inclusa). Gli incentivi variano in base al reddito: fino a 11.000 euro per chi ha ISEE fino a 30.000 euro e fino a 9.000 euro per chi ha ISEE tra 30.001 e 40.000 euro. È richiesta la rottamazione di un’auto termica fino a Euro 5, intestata da almeno sei mesi. Gli incentivi sono validi fino al 30 giugno 2026 o fino a esaurimento fondi. Vediamo quali sono state le auto elettriche più vendute nel mese di novembre

