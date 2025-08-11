Auto elettriche, classifica di luglio 2025 delle più vendute in Italia

Auto elettriche, Leapmotor T03 tra le più vendute in Italia: la classifica di luglio 2025
Nel mese di luglio le auto elettriche hanno rappresentato il 4,9% delle immatricolazioni totali nel nostro Paese. In cima alla classifica delle più vendute si piazza la city car Leapmotor T03, mentre a chiudere la top ten è la Renault 4. Ecco tutti i modelli in lista
- Cresce il mercato delle auto elettriche in Italia: nel mese di luglio 2025 hanno rappresentato il 4,9% delle immatricolazioni totali nel nostro Paese, mentre nello stesso mese del 2023 la percentuale era del 3,9. Ma quali sono le dieci auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2025? Ecco la classifica, guardando ai dati delle vendite
- Partiamo dal decimo posto, dove troviamo la Renault 4: a luglio 2025 ha totalizzato 139 esemplari venduti e immatricolati in Italia
- Nono posto per la Porsche Macan: le unità immatricolate a luglio 2025 nel nostro Paese sono 163
- In ottava posizione c’è la Ford Puma, con 189 veicoli immatricolati
- La Renault 5 conquista la settima posizione: a luglio 2025 sono state vendute in Italia 195 auto di questo modello
- In sesta posizione c’è la Tesla Model 3, con 217 unità immatricolate
- Al quinto posto c’è un’altra Tesla, la Model Y: a luglio 2025 in Italia sono state vendute 237 auto di questo modello
- Poco fuori da podio, al quarto posto, si piazza la Volvo EX30: 261 unità vendute
- Ed ecco il podio: al terzo posto tra le auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2025 troviamo la BYD Dolphin Surf, con 271 unità immatricolate
- A conquistare il secondo posto della classifica è la BMW iX1: 273 esemplari venduti in Italia nel mese di luglio del 2025
- Ed eccoci al primo posto. L’auto elettrica più venduta in Italia a luglio 2025 è una macchina compatta cinese distribuita da Stellantis e prodotta in Polonia nello stabilimento di Tychy: la city car Leapmotor T03. Il mese scorso ha fatto segnare 282 immatricolazioni