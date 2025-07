Automotive, Italia indietro nella transizione energetica. I dati

Introduzione

Diffusa la 28esima sintesi statistica UNRAE sul settore automotive. Mercato in stagnazione per l’automotive italiano nel 2024: vetture a -0,5% sul 2023 e Paese sempre più indietro nella transizione energetica: siamo al 16esimo posto in Europa con 12,7 punti di ricarica elettrica ogni 100 km. In Europa nell’anno sono state immatricolate 12,96 mln di vetture con un peso dell’Italia pari al 12%. Nel mondo sono state prodotte 68mln di vetture di cui 27, 5 mln fabbricate in Cina e 14,8 mln in Europa