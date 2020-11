1/15 ©Fotogramma

Negli Usa arriva l’Election Day: il 3 novembre i cittadini americani sceglieranno il nuovo presidente degli Stati Uniti, che guiderà il Paese dalla Casa Bianca per i prossimi 4 anni. In corsa per il Partito repubblicano l’uscente Donald Trump, mentre i democratici schierano l’ex vicepresidente di Obama, Joe Biden. Quest'anno in moltissimi hanno optato per il voto anticipato (early voting) oppure per quello via posta, anche per contenere i rischi legati alla pandemia di Covid-19. Ma come funzionano le elezioni negli Usa?

Usa 2020, per i sondaggi Biden avanti su Trump. Ma in alcuni Stati chiave è testa a testa