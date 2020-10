Le elezioni americane di quest'anno verranno sicuramente ricordate anche per l'uso massiccio dei social media: con i suoi tweet Donald Trump e Joe Biden hanno spesso fatto campagna elettorale. Ma anche i volti noti dell'entertainment statunitense non hanno fatto a meno di questi potenti mezzi: attraverso Instagram, infatti, molti di loro hanno fatto campagne "parallele". E non solo pro o contro un candidato. Ma principalmente per invitare le persone ad andare a votare.

Lo chiamano vote pride, ovvero quell'orgoglio nell'andare a votare, che mai gli americani avevano mostrato prima di queste consultazioni elettorali. E ad incitare ancora di più le persone a recarsi ai seggi o anche ad inviare la loro preferenza per posta, ci pensa il mondo di Instagram. Aiutato, ovviamente, anche da molte star della musica, della danza e dell'intrattenimento americano.

Una pagina dedicata, I am a voter, un jingle ad hoc cantato da Lizzo, artista di colore nata a Detroit, cresciuta a Houston e trasferitasi a Minneapolis e il desiderio di condivisione: ingredienti a dir poco esplosivi in un mondo in cui, se non condividi, rigorosamente sui social, rischi di essere estromesso dalla contemporaneità.

V O T E, imperativo ben scandito, anche da Lizzo. Votare - e condividere - non è mai stato così chiaro. Come del resto il motto sharing is caring: condividi se ti sta a cuore. (il futuro dell'America).