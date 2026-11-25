Thomas Markle, padre di Meghan Markle , duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, è stato formalmente incriminato negli Stati Uniti per possesso di materiale pedopornografico. Ad annunciarlo è stato il sostituto procuratore per il distretto centrale della California, Bill Essayli. Secondo quanto riferito dal procuratore, il padre di Meghan rischia una pena fino a 40 anni di carcere qualora venga riconosciuto colpevole. Markle si trova attualmente in stato di detenzione in Florida e deve rispondere di reati analoghi anche nelle Filippine.

Le accuse e i precedenti arresti

Le accuse nei confronti di Thomas Markle, 82 anni, erano emerse a ottobre, dopo che il figlio Thomas Jr., fratellastro di Meghan, aveva denunciato alle autorità filippine il ritrovamento di materiale pedopornografico tra gli effetti personali del padre nella sua ex abitazione a Cebu. Ulteriori ritrovamenti erano avvenuti in Messico. Il 6 novembre Markle era stato arrestato dagli agenti dell'Fbi nella residenza per anziani di Lakeland, in Florida, dove viveva. Le autorità statunitensi avevano riferito del sequestro di circa 78 oggetti, tra cui diapositive, negativi fotografici e libri contenenti presunto materiale pedopornografico, in alcuni depositi nell'area di Los Angeles. Rilasciato con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, l'uomo era stato nuovamente arrestato dopo aver rimosso il dispositivo. Il giudice aveva inoltre disposto una perizia psichiatrica per valutarne la capacità mentale. Markle ha sempre respinto le accuse. Meghan, che da anni ha interrotto i rapporti con il padre, si era detta "profondamente turbata" dalle notizie emerse.