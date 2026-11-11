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Nuovo arresto per il padre di Meghan Markle, si era liberato del braccialetto elettronico

Mondo
©Ansa

Il padre ottantaduenne della duchessa del Sussex con il quale la donna ha interrotto i rapporti, è tornato in carcere pochi giorni dopo l'arresto per detenzione di materiale pedopornografico. Il giudice ha ordinato una perizia psichiatrica per valutarne la capacità mentale

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Thomas Markle, il padre ottantaduenne della duchessa del Sussex Meghan con il quale la donna ha interrotto i rapporti, è stato riarrestato dopo essersi liberato del dispositivo di monitoraggio elettronico che portava alla caviglia, pochi giorni dopo l'arresto per detenzione di materiale pedopornografico all'interno di alcuni depositi in California. Lo riportano i media Usa, in base a quanto reso noto dalle autorità americane.

Di nuovo dietro le sbarre 

Thomas Markle si trovava in custodia in attesa di un'udienza presso un tribunale federale a Tampa, in Florida, ha dichiarato il primo assistente procuratore federale Bill Essayli. Ma è stato nuovamente arrestato poco dopo aver rimosso il braccialetto elettronico, intorno all'1:45 del mattino (7:45 in Italia), ha riferito Essayli, sottolineando che il primo arresto era maturato dopo il sequestro di circa 78 oggetti, tra cui diapositive, negativi fotografici e libri con presunto materiale pedopornografico, rinvenuti in alcuni depositi nell'area di Los Angeles.    

Approfondimento

Inchiesta Markle, padre Meghan arrestato per pedopornografia

Il giudice ha inoltre ordinato una perizia psichiatrica

Al momento dell'arresto, la scorsa settimana, l'uomo era stato prelevato in ambulanza da una struttura di assistenza per anziani a Lakeland. Poche ore dopo, un giudice ne aveva disposto il rilascio, imponendo però l'obbligo di monitoraggio elettronico, che di solito comporta l'applicazione di un dispositivo alla caviglia. Il giudice ha inoltre ordinato una perizia psichiatrica per valutarne la capacità mentale, richiedendo un rapporto entro il 20 novembre. Sua figlia, Meghan, duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, aveva interrotto i rapporti con il padre già da molti anni.

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