Nuovo arresto per il padre di Meghan Markle

Il padre ottantaduenne della duchessa del Sussex con il quale la donna ha interrotto i rapporti, è tornato in carcere pochi giorni dopo l'arresto per detenzione di materiale pedopornografico. Il giudice ha ordinato una perizia psichiatrica per valutarne la capacità mentale

Thomas Markle, il padre ottantaduenne della duchessa del Sussex Meghan con il quale la donna ha interrotto i rapporti, è stato riarrestato dopo essersi liberato del dispositivo di monitoraggio elettronico che portava alla caviglia, pochi giorni dopo l'arresto per detenzione di materiale pedopornografico all'interno di alcuni depositi in California. Lo riportano i media Usa, in base a quanto reso noto dalle autorità americane.

Di nuovo dietro le sbarre

Thomas Markle si trovava in custodia in attesa di un'udienza presso un tribunale federale a Tampa, in Florida, ha dichiarato il primo assistente procuratore federale Bill Essayli. Ma è stato nuovamente arrestato poco dopo aver rimosso il braccialetto elettronico, intorno all'1:45 del mattino (7:45 in Italia), ha riferito Essayli, sottolineando che il primo arresto era maturato dopo il sequestro di circa 78 oggetti, tra cui diapositive, negativi fotografici e libri con presunto materiale pedopornografico, rinvenuti in alcuni depositi nell'area di Los Angeles.