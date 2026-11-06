Thomas Markle, il padre di Meghan, è stato arrestato dagli agenti dell'Fbi in Florida dopo essere stato trovato in possesso di materiale pedopornografico. Lo riporta il Daily Mail citando una fonte ben informata. Markle, 82 anni, è stato arrestato mentre si trovava nella residenza per anziani Maravida Senior Living a Lakeland, in Florida, dove si era trasferito dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. Markle, ex direttore della fotografia di Hollywood, ha sempre negato ogni accusa.

Il materiale pedopornografico era stato trovato in residenze che il padre della duchessa del Sussex aveva affittato in Messico. Il Daily Mail ha riferito che l'Fbi ha rinvenuto circa 20 scatole contenenti fotografie, pubblicazioni, apparecchiature informatiche e videocassette vhs, tra cui materiale raffigurante abusi sessuali su minori. Le autorità messicane hanno sequestrato computer, chiavette usb, videocassette e altre prove da sottoporre ad analisi forensi.

Le altre indagini

Intanto, nelle scorse ore le autorità filippine hanno reso noto che potrebbero indagare sul fratellastro di Meghan Markle, Thomas Markle Jr., considerato ora una "persona di interesse" nel presunto caso di pedopornografia che coinvolge il padre di entrambi, Thomas Markle Sr. Quest'ultimo è sotto inchiesta in seguito al ritrovamento di materiale pedopornografico nella sua abitazione a Cebu, nelle Filippine centrali.

"Vi sono indizi che suggeriscono il coinvolgimento anche del figlio nel reato", ha dichiarato il segretario agli Interni Jonvic Remulla durante una conferenza stampa. Ha precisato che, al momento, il figlio "non è considerato un indagato", pur avvertendo che "incriminare solo il padre significherebbe svolgere solo metà del lavoro della polizia". Sebbene sia stato lo stesso Markle Jr. a consegnare il materiale alle autorità alla fine di ottobre, la polizia non ha escluso un suo coinvolgimento. Diversi testimoni hanno riferito di aver visto dei minori entrare nell'abitazione, luogo in cui sono state notate anche delle "luci ad anello" (ring light), comunemente utilizzate per la produzione di video, ha osservato Remulla. Il figlio, sessantenne, ha sostenuto che le luci servissero per i video che registra per i suoi canali social; tuttavia, gli investigatori filippini hanno esaminato i suoi profili riscontrando che "non vi compaiono minori", ha spiegato Remulla ai media. Il segretario, che ha avuto modo di visionare il materiale, ha riferito che sono state rinvenute circa "7.500 fotografie e un video", tutti ritraenti minori sia maschi che femmine di origine asiatica, latina ed europea, di un'età stimata intorno ai "10 o 11 anni". "È qualcosa che non ti esce più dalla testa una volta visto", ha commentato un visibilmente turbato Remulla, definendo il materiale "una delle manifestazioni più deplorevoli di impunità in ambito sessuale" a cui abbia mai assistito, aggiungendo che si tratta di qualcosa di "davvero inquietante". La polizia nazionale filippina sta cercando di stabilire se i dispositivi appartengano all'ottantaduenne Markle Sr. e ha richiesto la collaborazione dell'Fbi per le indagini. "I sei telefoni provengono dagli Stati Uniti" ed è necessario verificare "le schede Sim e la loro registrazione", ha spiegato il funzionario.

L'indagine ha avuto inizio il 23 ottobre, quando Markle Jr. ha riferito di aver rinvenuto immagini e video di abusi su minori tra gli effetti personali lasciati dal padre a Cebu, dove quest'ultimo aveva risieduto fino alla metà dell'anno.