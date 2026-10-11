Un bambino è morto e altre cinque persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in attacchi di droni e missili russi nella regione di Dnipropetrovsk avvenuto ieri sera, secondo quanto riportato dalle autorità regionali. L'attacco è stato sferrato sulla località di Pokrovske, nel distretto di Nikopol, riferiscono i media ucraini che citano i funzionari regionali. Una bambina di 10 anni e un ragazzo di 12 anni sono tra i feriti e sono stati ricoverati in ospedale insieme a un uomo di 47 anni e due donne, di 49 e 61 anni. Le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk più di 30 volte nel corso della giornata di ieri con droni e artiglieria, ha riferito il governatore Oleksandr Hanzha. Nel distretto di Nikopol, gli attacchi hanno danneggiato edifici residenziali, una stazione di servizio e un'ambulanza. I raid russi hanno colpito anche la comunità di Zelenodolsk, nel distretto di Kryvyi Rih, danneggiando abitazioni private e infrastrutture. Nella comunità di Mykolaiv, nel distretto di Dnipro, sono stati danneggiati veicoli e macchinari agricoli.