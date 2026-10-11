Guerra Ucraina, Trump contro Zelensky: "Serve nuovo presidente, Putin vuole accordo". LIVE
Duro attacco del presidente Usa dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. 'È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo, Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe", attacca il leader Usa che ieri ha siglato con Putin il patto del diesel. Mosca plaude: "Parole storiche". Ma anche l'Europa accusa il tycoon: "Così finanzia la guerra dello zar"
in evidenza
Duro attacco del presidente Usa dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. 'È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo, Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, la smetta di colpire le raffinerie russe", attacca il leader Usa che ieri ha siglato con Putin il patto del diesel. Mosca plaude: "Parole storiche". Ma anche l'Europa accusa il tycoon: "Così finanzia la guerra dello zar".
Per approfondire:
- Cos'è e come funzionail drone Gerbera con cui la Russia potrebbe colpire l'Italia
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Guerra Ucraina, Zelensky all’Onu: “Putin deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano”
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Musk sposa linea Trump: "Zelensky è andato troppo oltre"
Il presidente ucraino Volodymyr ''Zelensky è andato troppo oltre''. Così Elon Musk su 'X', dove ha taggato il presidente americano Donald Trump comunicando di condividerne la posizione a proposito del presidente ucraino. Ieri il tycoon ha detto che ''è ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader''.
Trump contro Zelensky: serve un nuovo presidente in Ucraina
Nuovo data center di Yandex in Russia colpito da droni ucraini'
Il data center del colosso tecnologico russo Yandex nella regione di Vladimir è stato danneggiato da un attacco con droni e la sua operatività è stata sospesa, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale russa Tass, che cita la stessa azienda. "A seguito di un attacco con un drone, l'infrastruttura del data center di Yandex a Vladimir è stata danneggiata. L'operatività del data center è stata completamente sospesa. Non si registrano vittime", si legge nel comunicato. Si precisa che i servizi di emergenza sono già sul posto. "Consideriamo la configurazione delle risorse rimanenti instabile. La modalità operativa della piattaforma è di emergenza", aggiunge l'azienda.
Media: raid russi sulla regione di Dnipropetrovsk, muore un bimbo di 11 anni
Un bambino è morto e altre cinque persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in attacchi di droni e missili russi nella regione di Dnipropetrovsk avvenuto ieri sera, secondo quanto riportato dalle autorità regionali. L'attacco è stato sferrato sulla località di Pokrovske, nel distretto di Nikopol, riferiscono i media ucraini che citano i funzionari regionali. Una bambina di 10 anni e un ragazzo di 12 anni sono tra i feriti e sono stati ricoverati in ospedale insieme a un uomo di 47 anni e due donne, di 49 e 61 anni. Le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk più di 30 volte nel corso della giornata di ieri con droni e artiglieria, ha riferito il governatore Oleksandr Hanzha. Nel distretto di Nikopol, gli attacchi hanno danneggiato edifici residenziali, una stazione di servizio e un'ambulanza. I raid russi hanno colpito anche la comunità di Zelenodolsk, nel distretto di Kryvyi Rih, danneggiando abitazioni private e infrastrutture. Nella comunità di Mykolaiv, nel distretto di Dnipro, sono stati danneggiati veicoli e macchinari agricoli.
Musk d'accordo con Trump: "Zelensky è andato troppo oltre"
Elon Musk si schiera con Donald Trump nel criticare Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino "è andato troppo oltre", ha detto.
Raid russo su Dnipro: feriti anche due bambini
Quattro persone sono rimaste ferite in attacchi notturni compiuti dalle forze russe su Dnipro, tra cui due bambini di 8 anni. Lo ha reso noto su Telegram dal capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, riporta Ukrinform.
Appello Zaporizhzhia: riserve carburante e stop agli attacchi per garantire sicurezza
Per garantire la sicurezza nucleare della centrale di Zaporizhzhia sono necessari un'alimentazione esterna affidabile, riserve di carburante diesel per i generatori di emergenza e, soprattutto, la cessazione degli attacchi ucraini contro le strutture dell'impianto e il personale: lo ha dichiarato alla Tass la direttrice della comunicazione, Yevgenia Yashina. "Un'alimentazione esterna affidabile, riserve garantite di carburante di emergenza e, soprattutto, la fine degli attacchi" ha affermato Yashina.