Palestina, Abu Mazen rinvia le elezioni al 2027: "Ostacoli da Israele"

Abu Mazen, presidente dell'Autorità Palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito a "una decisione del Comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, che hanno portato a un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista", scrive Wafa.

La replica israeliana: “Abbas non si assume le sue responsabilità”

Immediata la replica del ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, che ha dichiarato che il suo Paese non è responsabile del rinvio delle elezioni legislative palestinesi annunciato oggi dal presidente Mahmoud Abbas. "Il suo tentativo di coinvolgere Israele in questa vicenda (...) è solo un'altra ridicola menzogna volta a eludere le proprie responsabilità e a evitare di essere ritenuto responsabile", ha scritto Saar su X.