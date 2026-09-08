La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, salvo ripensamenti dell'ultimo momento, non andrà all'Assemblea Generale dell'Onu a fine settembre. A rappresentare l'Italia a New York ci sarà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una decisione confermata da fonti di governo, che spiegano come questo orientamento sia stato già indicato pubblicamente proprio dalla premier lo scorso 8 luglio, al termine del vertice Nato, quando spiegò la decisione di delegare al ministro degli Esteri Tajani la partecipazione a successivi appuntamenti internazionali con queste parole: ''Non per disimpegno, ma perché arrivo da diversi vertici internazionali e ho l'obbligo di occuparmi di diversi dossier anche in Italia''. Una scelta che non ha bisogno di essere giustificata né difesa, hanno aggiunto le stesse fonti, ricordando che negli anni scorsi sono state registrate le assenze, tra le altre, dell'allora primo ministro britannico Keir Starmer, del cancelliere tedesco Friedrich Merz e del premier canadese Mark Carney.

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