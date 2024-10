L'Organizzazione delle Nazioni Unite è stata fondata da 51 Paesi nel 1945 con lo scopo di preservare la pace e la sicurezza attraverso la cooperazione internazionale. Oggi gli Stati membri sono 193

L'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) è stata istituita dopo la Seconda Guerra Mondiale da 51 Paesi, con lo scopo di preservare la pace e la sicurezza attraverso la cooperazione internazionale. È operativa dal primo gennaio 1946, in seguito all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite il 24 ottobre del 1945. Ogni anno in questa data si celebra la Giornata mondiale dell’Onu: un’occasione per tutti gli Stati membri di ricordare quali sono i valori, gli ideali, gli obiettivi e le sfide che affronta l’organizzazione internazionale e qual è il loro peso sulla qualità della vita dell’intera umanità. Oggi l'Onu conta 193 Stati membri, quasi l'intera comunità internazionale.

L'Onu e le sue funzioni L'Onu, secondo quanto stabilito dallo statuto, svolge quattro funzioni: mantenere la pace e la sicurezza internazionali, sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, cooperare nella risoluzione dei problemi e nella promozione del rispetto per i diritti umani, rappresentare un centro per l'armonizzazione delle diverse iniziative nazionali. Le Nazioni Unite hanno sei organi principali. Cinque di questi, l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e il Segretariato, hanno sede a New York. Il sesto, la Corte Internazionale di Giustizia, ha sede all'Aia, in Olanda. Ecco nel dettaglio le loro funzioni. Il Consiglio di Sicurezza Lo Statuto delle Nazioni Unite affida al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Il Consiglio può essere convocato in qualunque momento, ogni qual volta la pace venga minacciata. Tutti gli Stati Membri sono tenuti a rispettare le decisioni del Consiglio secondo lo Statuto dell'Onu. Il Consiglio di sicurezza è composto da 15 membri, cinque di loro (Cina, Francia, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti) sono membri permanenti. Gli altri 10 vengono eletti dall'Assemblea con un mandato biennale. Le decisioni del Consiglio richiedono una maggioranza di almeno nove voti. Ad eccezione delle votazioni relative alle questioni procedurali, nessuna decisione può essere presa nel caso in cui un voto negativo, o veto, venga espresso da un membro permanente. Il Consiglio, infine, formula delle raccomandazioni all'Assemblea Generale in merito alla candidatura al ruolo di Segretario Generale e circa l'ammissione all'Onu di nuovi membri.

L'Assemblea Generale Tutti gli Stati Membri dell'Onu sono rappresentati nell'Assemblea Generale, una specie di parlamento delle Nazioni che si riunisce regolarmente in sessioni speciali per esaminare i problemi mondiali più pressanti. Ogni Stato membro dispone di un voto. Le decisioni sugli "argomenti importanti", quali raccomandazioni sulle questioni relative alla pace e alla sicurezza internazionali, l'ammissione di nuovi membri, il bilancio dell'organizzazione, vengono prese con una maggioranza di due terzi. Altri argomenti richiedono invece una maggioranza semplice. L'Assemblea non può costringere uno Stato ad agire in un determinato modo, ma le sue raccomandazioni costituiscono una importante indicazione di quella che è l'opinione mondiale e rappresentano l'autorità morale della comunità delle nazioni. L'Assemblea svolge le sue sessioni ordinarie annuali da settembre a dicembre. Se necessario può riprendere la sessione o indire una sessione speciale o di emergenza su questioni di particolare interesse. Nei periodi in cui l'Assemblea non si riunisce, il suo lavoro viene svolto dai suoi sei comitati più importanti, da altri organismi sussidiari e dal Segretariato Onu. Il Consiglio Economico e Sociale Il Consiglio Economico e Sociale, sottoposto all'autorità dell'Assemblea Generale, coordina l'attività economica e sociale dell'Onu e delle sue agenzie ed istituzioni specializzate. Come principale forum per la discussione dei temi economici e sociali internazionali e per la formulazione di raccomandazioni politiche, il Consiglio riveste un ruolo chiave nello stimolare la cooperazione internazionale per lo sviluppo. Il Consiglio ha inoltre consultazioni con le organizzazioni non governative (Ong), mantenendo così aperto un legame vitale tra le Nazioni Unite e la società civile. Del Consiglio fanno parte 54 membri eletti dall'Assemblea Generale con un mandato triennale. Esso si riunisce nel corso dell'anno e tiene a luglio la sua principale sessione, durante la quale è previsto uno speciale incontro a livello ministeriale per discutere temi economici e sociali di primaria importanza.

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria è stato costituito per fornire un controllo internazionale agli 11 territori sotto amministrazione fiduciaria amministrati da 7 Stati Membri e garantire che vengano adottate tutte le misure necessarie a preparare questi territori all'autonomia o all'indipendenza. Nel 1994 tutti i Territori in questione avevano ottenuto l'autonomia o l'indipendenza, o costituendosi come Stati autonomi, o unendosi ad uno Stato sovrano loro confinante. L'ultimo a seguire questa strada è stato il Territorio sotto Amministrazione Fiduciaria delle Isole del Pacifico (Palau), amministrate dagli Stati Uniti, che sono diventate il 185esimo Stato Membro dell'Onu. Concluso il suo compito, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria è attualmente composto soltanto dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. Esso ha modificato le proprie norme procedurali, per consentire di riunirsi dove e quando ve ne sia occasione. Il Segretariato Il Segretariato svolge il lavoro di macchina e amministrativo delle Nazioni Unite, seguendo le direttive dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza e degli altri organi. È guidato dal Segretario Generale, che si occupa della guida amministrativa generale. La Corte Internazionale di Giustizia La Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Composta da 15 giudici eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza, che votano in maniera separata e simultanea. La Corte delibera sulle controversie fra Stati, basandosi sulla partecipazione volontaria degli Stati interessati. Nel caso in cui uno Stato accetti di partecipare ad un procedimento, esso è tenuto a conformarsi alla decisione della Corte. La Corte fornisce inoltre pareri e consulenze alle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate.