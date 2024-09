Introduzione

La 79esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite è iniziata il 10 settembre, ma entra in queste ore nel vivo e il dibattito generale ad alto livello prenderà il via da domani 24 settembre. A dominare l'agenda dei leader a New York sono le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Attesi gli interventi di Volodymyr Zelensky, che presenterà il suo "piano per la vittoria" ai grandi del mondo, del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha deciso di accorciare la visita per seguire gli sviluppi dell'ultima escalation con il Libano, e del leader palestinese Abu Mazen. Assenti il premier libanese Nijab Mikati, il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping.

A New York c’è anche la premier Giorgia Meloni. Secondo fonti italiane, esporrà il punto di vista dell'Italia su temi dell'agenda internazionale: Ucraina, Medio Oriente, flussi migratori, lotta alla criminalità organizzata, intelligenza artificiale