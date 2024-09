Guerra Israele, raid su Beirut: decapitata l'ala militare di Hezbollah

L'azienda giapponese Icom ha fatto sapere che e' altamente improbabile che i dispositivi wireless esplosi in Libano siano stati prodotti dalla societa'. Le foto dei walkie-talkie utilizzati dal gruppo armato libanese Hezbollah esplosi mercoledi' mostravano etichette con la scritta "Icom" e "made in Japan". "Alla luce di molteplici informazioni che sono state rivelate finora, le possibilita' che i dispositivi wireless esplosi fossero nostri prodotti sono estremamente basse", ha affermato la Icom in una dichiarazione.