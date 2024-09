Israele: in 24 ore colpiti 290 obiettivi nel sud del Libano. LIVE

L'esercito israeliano ha riferito che nelle ultime 24 ore i caccia hanno colpito circa 290 obiettivi nel Libano meridionale, tra cui lanciatori di missili e siti militari di Hezbollah. Nella notte le sirene sono tornate a suonare in numerose città nel nord di Israele per il lancio di missili dal Libano.

Hezbollah afferma di aver colpito complessi industriali militari in Israele in risposta alle esplosioni di cercapersone e walkie-talkie dei giorni scorsi, che hanno provocato decine di morti e migliaia di feriti. "In una prima risposta" alle esplosioni, Hezbollah "ha bombardato i complessi industriali militari di Rafael" nel nord di Israele con "decine" di razzi, afferma il partito di Dio in un comunicato.

L'Ambasciata americana in Libano, intanto, ha portato al massimo il livello d'allerta sul Paese sconsigliando a tutti i cittadini statunitensi di viaggiare in Libano per motivi di sicurezza.





