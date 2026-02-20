Scontri e tregue, il rapporto Meloni-Macron dal 2022 a oggi: le tappe

Negli ultimi anni i momenti di tensione fra Parigi e Roma sono stati molti. Ultimo in ordine di tempo è quello innescato dall’uccisione di un attivista nazionalista a Lione. Il presidente Macron ha attaccato la premier Meloni, esortandola a non "commentare" gli affari francesi, dopo il post con cui la presidente del Consiglio ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto. Ecco i momenti di maggiore tensione degli ultimi quattro anni