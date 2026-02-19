Caso Francia, Meloni a Sky Tg24: nessuna ingerenza

"Non mi aspettavo questa dichiarazione da Macron, la mia riflessione non è sulla Francia ma sui rischi della polarizzazione nella società. Ingerenza è un'altra cosa, tipo quando un leader eletto dice vigileremo su un altro Paese", ha detto la premier che era intervenuta sulla morte dell'attivista di estrema destra Quentin Deranque suscitando la reazione del presidente francese che le aveva intimato di non occuparsi di faccende di un altro Paese