Per Trump la questione Epstein è sempre stata un problema da gestire, in particolare per un’iniziale riluttanza della sua amministrazione nel renderli pubblici, anche se il presidente in persona ha più volte ribadito di volerlo fare perché “non ha niente da nascondere”. Di certo c’è che Trump ed Epstein erano amici e si conoscevano molto bene, nonostante negli anni si sia cercato di minimizzare la loro relazione. Si frequentavano ed erano legati in particolare all’inizio degli anni 2000. Il New York Times precisa però che di quel periodo nei file sul caso Epstein c’è ben poco, se non nulla: la stragrande maggioranza dei documenti è molto più recente e non include alcun contatto diretto tra i due.

Una foto con Trump trovata nei cassetti di Epstein nella sua abitazione a New York - ©Ansa