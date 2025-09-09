Pubblicata da democratici lettera con il disegno di Trump per Epstein

Esplora tutte le offerte Sky
Pubblicata dai democratici la lettera con il disegno e la firma di Trump per Epstein

Mondo

La missiva, raccolta in un album per i 50 anni del finanziere, è stata ottenuta dalla commissione di sorveglianza della Camera, che nelle scorse settimane aveva emesso un mandato di consegna di vari documenti ai legali che curano i beni di Epstein. La Casa Bianca nega: "La firma non è di Trump"

ascolta articolo

L'ombra di Jeffrey Epstein torna a perseguitare Donald Trump. Mentre un'indagine del New York Times rivela che JP Morgan agevolò gli illeciti traffici sessuali dell'ex finanziere, i democratici della Camera pubblicano la presunta lettera di compleanno firmata dal presidente all'amico Epstein. La missiva, raccolta in un album per i 50 anni del finanziere, è stata ottenuta dalla commissione di sorveglianza della Camera, che nelle scorse settimane aveva emesso un mandato di consegna di vari documenti ai legali che curano i beni di Epstein. La lettera oscena e i suoi contenuti erano stati svelati a luglio dal Wall Street Journal, scatenando l'ira di Trump. Il presidente aveva negato seccamente che la lettera fosse la sua e aveva fatto causa per 10 miliardi al quotidiano e al suo editore Rupert Murdoch. E anche stavolta la Casa Bianca, riporta la Cnn, nega: la firma nella lettera pubblicata dalla commissione di sorveglianza della Camera "non è di Donald Trump". 

Il biglietto di auguri che sarebbe stato inviato da Donald Trump a Epstein e in cui è disegnata la sagoma di una donna nuda, pubblicato su X dal democratico statuinitense Robert Garcia e rilanciato su tutti i media americani, 9 settembre 2025. "Buon compleanno, e che ogni giorno possa essere un meraviglioso segreto" si legge nella dedica che riporta la firma del tycoon. ANSA/X @RobertGarcia +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++

Trump aveva negato l'esistenza della lettera

"Questa è la lettera che Donald Trump aveva detto non esistere. Ancora una volta sta mentendo agli americani e sta manovrando la Casa Bianca per coprire" i fatti, ha attaccato il deputato democratico Robert Garcia poco dopo la pubblicazione della missiva. Il messaggio per i 50 anni di Epstein risale al 2023 ed è stato racchiuso in un album ad hoc da Ghislaine Maxwell, la complice del finanziere che sta scontando 20 anni di carcere. Il testo dattiloscritto è contenuto nella sagoma di una donna nuda disegnata con un pennarello spesso, con due archi a indicarne il seno. E la firma Donald sotto la vita, a ricordare i peli pubici. "Buon compleanno, e che ogni giorno possa essere un meraviglioso segreto", ha scritto Trump a Epstein.  La pubblicazione del messaggio aumenta la pressione sul presidente, che per alcune settimane era riuscito a mettere a tacere lo spinoso dossier. La missiva arriva mentre il New York Times ha pubblicato la sua indagine sul ruolo di JPMorgan negli affari di Epstein e lo speaker della Camera Mike Johnson ha ritrattato la sua affermazione secondo cui il tycoon fu un informatore dell'Fbi nella vicenda dell'ex finanziere.    

©Getty

Mondo

Trump, cena con Zuckerberg, Bill Gates e Tim Cook alla Casa Bianca

Il gotha del tech statunitense a cena dal Presidente degli Stati Uniti al numero 1 di Washington Avenue. Obiettivo: discutere degli investimenti nazionali e dei margini di sviluppo. Grande assente della serata l'ex assistente e capo del Dipartimento per l'Efficienza del Governo, Elon Musk che si giustifica sui social: 'Ero stato invitato, ma ho inviato un rappresentante'

